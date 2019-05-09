Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничать с GM в США





Об этом заявил глава компании Honda Такахиро Хатиго. В рамках пресс-конференции руководитель представил основные положения новой стратегии развития бренда. К 2025 году он сократит треть имеющихся сейчас моделей, но речь идет о тех, что не пользуются большой популярностью. Главные пять автомобилей Honda – Civic, Accord, CR-V, Fit/Jazz и Vezel/HR-V – никуда не денутся. Тоже самое касается локальных моделей, успешных на конкретных рынках, например, Pilot – в США или кей-кар N-серии – в Японии. Все остальные действительно могут быть сокращены.Автопроизводитель Honda представил новую модульную технологию Honda Architecture. Она позволит не только унифицировать процесс сборки разных автомобилей, но и приведет к его ускорению, а также снижению себестоимости машин. Использование Honda Architecture позитивно скажется и на разработке новинок, к 2025 году она станет на 30% быстрее.Последний пункт новой стратегии Honda – это плотное взаимодействие с другими автопроизводителями в больших регионах – Китае, США и Европе. В первом японцы уже начали работать вместе с концерном GAC, а во втором получат помощь от GE.