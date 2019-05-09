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В Сети опубликованы новые рендеры iPhone XI в прозрачном чехле

В Сети опубликованы новые рендеры смартфонов iPhone XI и iPhone XI Max. Устройство изображено в прозрачных чехлах, подтверждающих наличие у «яблочной» новинки тройной основной камеры, расположенной на квадратном модуле в левой верхней части задней панели.
В Сети опубликованы новые рендеры iPhone XI в прозрачном чехле

Новые рендеры смартфонов iPhone XI и iPhone XI Max были опубликованы на ресурсе Slashleaks. Там устройства от Apple представлены в прозрачных чехлах, демонстрирующих варианты защиты новинки. Новые изображения подтверждают практически всю информацию, ранее появлявшуюся в Сети. «Яблочные» смартфоны действительно получат неоднозначную тройную основную камеру, расположенную на квадратном модуле. Также устройства будут иметь такую же «челку», как и их предшественники. Судя по всему, Apple не поддалась на всеобщий тренд и не начала искать способ убрать данный вырез с верхней части экрана.

На опубликованных рендерах представлены две версии новых iPhone XL. Обычная получит 5,8-дюймовый экран, а XL – 6,5-дюймовый. Они оба будут иметь тройную основную камеру, а вот XR 2 должен располагать лишь двумя кристаллами, хотя их также расположат на квадратном модуле в левой верхней части задней панели.

Презентация новых iPhohe XL должна состояться в сентябре 2019 года. Именно в этом месяце Apple обычно показывают свои новые смартфоны публике. Новинки могут поступить в продажу либо в конце 2019, либо в начале 2020 года.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:43

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