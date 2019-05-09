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Ученые нашли окаменелости динозавра с крыльями летучей мыши

Китайские ученые обнаружили окаменелости ранее неизвестного динозавра с перепончатыми крыльями. Новый вид Ambopteryx longibrachium имеет крылья, как у летучих мышей, а полное описание находки было опубликовано в издании Nature.
Ученые нашли окаменелости динозавра с крыльями летучей мыши

Представители Scansoriopteryx имели массу около 200 граммов, а самый маленький представитель семейства имел в длину всего 16 см. В 2017 году в Китае обнаружили еще одного динозавра, который имел перепончатые крылья, помогающие планировать и даже летать. На тот момент он оставался единственным с подобными крыльями, но недавно представители Института палеонтологии позвоночных описали второго представителя семейства с наличием крыльев.

Этот динозавр имеет перепончатые крылья и шиловидную кость, поддерживающую их. Отличия между двумя крылатыми видами есть только в ширине кости передних лап. Новый представитель семейства имел в длину около 32 см и весил 300 г, а также обладал примитивным оперением.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11

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