Ученые нашли окаменелости динозавра с крыльями летучей мыши





Представители Scansoriopteryx имели массу около 200 граммов, а самый маленький представитель семейства имел в длину всего 16 см. В 2017 году в Китае обнаружили еще одного динозавра, который имел перепончатые крылья, помогающие планировать и даже летать. На тот момент он оставался единственным с подобными крыльями, но недавно представители Института палеонтологии позвоночных описали второго представителя семейства с наличием крыльев.Этот динозавр имеет перепончатые крылья и шиловидную кость, поддерживающую их. Отличия между двумя крылатыми видами есть только в ширине кости передних лап. Новый представитель семейства имел в длину около 32 см и весил 300 г, а также обладал примитивным оперением.