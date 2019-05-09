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Садальский считает приговор суда относительно футболистов Кокорина и Мамаева слишком суровым

Станислав Садальский опубликовал пост в своем аккаунте Instagram, в котором прокомментировал решение суда по делу Кокорина и Мамаева. Актёр считает, что наказание слишком суровое и не соответствует совершенному правонарушению.
Садальский считает приговор суда относительно футболистов Кокорина и Мамаева слишком суровым

Согласно решению суда известные футболисты получили 1,5 и 1,6 года реального срока в местах лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, они смогут выйти по УДО в начале следующего года. Станислав Садальский стал одним из первых известных лиц, прокомментировавших вынесенный приговор.

Известный артист считает, что весь судебный процесс по делу футболистов был своего рода показательным. Таким образом обществу продемонстрировали, что перед законом все равны. Однако Садальский не согласен с вынесенным приговором и считает его слишком строгим, поскольку это первое нарушение закона со стороны парней, поэтому наказание не должно быть таким серьезным. Актёр приравнивает процесс разбирательств относительно футболистов со скандалом, произошедшим вокруг программы «Голос. Дети».



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:59

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