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Ученые: Воспалительные заболевания кишечника в детстве повышают риск возникновения рака

Международная группа ученых в новом исследовании выявила негативное влияние перенесенных в раннем возрасте воспалительных заболеваний кишечника. Язвенный колит и болезнь Крона в детстве повышают риск возникновения рака в будущем.
Ученые: Воспалительные заболевания кишечника в детстве повышают риск возникновения рака

Над исследованием работали ученые из Дании и Финляндии, которые провели наблюдение над 6,6 тысячами пациентов. Добровольцы получили диагноз язвенный колит и болезнь Крона до 18 лет, а спустя десятилетие большое число участников эксперимента скончались от рака или проходили лечение. Из всех участников исследования раком кожи или толстой кишки, а также меланомой и лимфомой заболели 72 пациента, а еще 65 человек скончались. По сравнению со здоровым населением граждане, пережившие воспалительные болезни кишечника в детстве, имели в 2,5 раза повышенные риски развития рака и в 3,7 раза более высокую вероятность смерти.

Полученные данные подчеркивают важность надзора за пациентами, пережившими в детстве язвенный колит и болезнь Крона. Кроме того, эксперты считают необходимым оценивать психическое здоровье больных.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:59

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