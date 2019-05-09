Ученые: Воспалительные заболевания кишечника в детстве повышают риск возникновения рака





Над исследованием работали ученые из Дании и Финляндии, которые провели наблюдение над 6,6 тысячами пациентов. Добровольцы получили диагноз язвенный колит и болезнь Крона до 18 лет, а спустя десятилетие большое число участников эксперимента скончались от рака или проходили лечение. Из всех участников исследования раком кожи или толстой кишки, а также меланомой и лимфомой заболели 72 пациента, а еще 65 человек скончались. По сравнению со здоровым населением граждане, пережившие воспалительные болезни кишечника в детстве, имели в 2,5 раза повышенные риски развития рака и в 3,7 раза более высокую вероятность смерти.Полученные данные подчеркивают важность надзора за пациентами, пережившими в детстве язвенный колит и болезнь Крона. Кроме того, эксперты считают необходимым оценивать психическое здоровье больных.