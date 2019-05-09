Ольга Бузова и Егор Крид в Эмиратах танцевали под песню «Танцуй под Бузову»
Поющая телеведущая Ольга Бузова и известный российский музыкант, а также автор песен Егор Крид в Эмиратах танцевали под песню «Танцуй под Бузову». По мнению пользователей Сети, восходящая исполнительница «вешалась» на артиста, которому явно было неприятно такое внимание.
Ни для кого не является секретом, что Бузова до сих пор одна. Ольге так и не посчастливилось встретить того единственного, с которым бы она смогла создать семью и обзавестись наследниками. Впрочем, телезнаменитость по-прежнему не теряет надежды.
Судя по видеороликам, которые время от времени появляются в социальных сетях, Бузова решила все взять в свои руки. Ольга не только дает понять мужчинам, которые ее окружают, что не против их общения, но и проявляет внимание потенциальным избранникам.
К примеру, в этот раз Бузова сосредоточилась на Криде, с которым даже станцевала под свою песню в одном из роскошных заведений в Дубае. Ольга обнимала Егора, прижималась к нему, улыбалась и явно флиртовала с музыкантом.
Нужно сказать, что подобное поведение Бузовой очень возмутило поклонниц Крида, которые буквально набросились на телеведущую реалити-шоу «Дом-2». По очереди девушки принялись закидывать Ольгу нелицеприятными комментариями, в которых они указывали на то, что на лице Егора Крида читалась его неприязнь к восходящей артистке.
Ни для кого не является секретом, что Бузова до сих пор одна. Ольге так и не посчастливилось встретить того единственного, с которым бы она смогла создать семью и обзавестись наследниками. Впрочем, телезнаменитость по-прежнему не теряет надежды.
Судя по видеороликам, которые время от времени появляются в социальных сетях, Бузова решила все взять в свои руки. Ольга не только дает понять мужчинам, которые ее окружают, что не против их общения, но и проявляет внимание потенциальным избранникам.
К примеру, в этот раз Бузова сосредоточилась на Криде, с которым даже станцевала под свою песню в одном из роскошных заведений в Дубае. Ольга обнимала Егора, прижималась к нему, улыбалась и явно флиртовала с музыкантом.
Нужно сказать, что подобное поведение Бузовой очень возмутило поклонниц Крида, которые буквально набросились на телеведущую реалити-шоу «Дом-2». По очереди девушки принялись закидывать Ольгу нелицеприятными комментариями, в которых они указывали на то, что на лице Егора Крида читалась его неприязнь к восходящей артистке.
«Ты вообще с ума сошла? Сколько тебе лет? Бедный Крид. Наверное, думал: «куда бы мне спрятаться?», «На лице Крида читается неприязнь, разве ты сама этого не видишь?!» - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:40