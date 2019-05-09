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Ольга Бузова и Егор Крид в Эмиратах танцевали под песню «Танцуй под Бузову»

Поющая телеведущая Ольга Бузова и известный российский музыкант, а также автор песен Егор Крид в Эмиратах танцевали под песню «Танцуй под Бузову». По мнению пользователей Сети, восходящая исполнительница «вешалась» на артиста, которому явно было неприятно такое внимание.

Ольга Бузова и Егор Крид в Эмиратах танцевали под песню «Танцуй под Бузову»

Ни для кого не является секретом, что Бузова до сих пор одна. Ольге так и не посчастливилось встретить того единственного, с которым бы она смогла создать семью и обзавестись наследниками. Впрочем, телезнаменитость по-прежнему не теряет надежды.

Судя по видеороликам, которые время от времени появляются в социальных сетях, Бузова решила все взять в свои руки. Ольга не только дает понять мужчинам, которые ее окружают, что не против их общения, но и проявляет внимание потенциальным избранникам.

К примеру, в этот раз Бузова сосредоточилась на Криде, с которым даже станцевала под свою песню в одном из роскошных заведений в Дубае. Ольга обнимала Егора, прижималась к нему, улыбалась и явно флиртовала с музыкантом.

Ольга Бузова и Егор Крид в Эмиратах танцевали под песню «Танцуй под Бузову»

Нужно сказать, что подобное поведение Бузовой очень возмутило поклонниц Крида, которые буквально набросились на телеведущую реалити-шоу «Дом-2». По очереди девушки принялись закидывать Ольгу нелицеприятными комментариями, в которых они указывали на то, что на лице Егора Крида читалась его неприязнь к восходящей артистке.

«Ты вообще с ума сошла? Сколько тебе лет? Бедный Крид. Наверное, думал: «куда бы мне спрятаться?», «На лице Крида читается неприязнь, разве ты сама этого не видишь?!» - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:40

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