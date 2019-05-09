Создатели «Игры престолов» раскрыли причину равнодушия Джона Сноу к своему лютоволку
После многочисленных вопросов поклонников сериала относительно холодного отношения Джона Сноу к своему лютоволку создатели объяснили его причину. Они сослались на техническую сложность съемки понравившегося зрителям момента.
Дэвид Наттер, выступивший режиссером четвертого эпизода восьмого сезона «Игры престолов», ответил на многочисленные вопросы фанатов о равнодушном отношении Джона Сноу к Призраку, его лютоволку. Герой решил отправится на юг, попрощавшись с Сэмом Тарли, Тормундом и Гилли, а на Призрака просто бросил взгляд и уехал. Момент зацепил за душу зрителей, они недоумевали, почему зверю не досталось достаточно внимания хозяина.
Как пояснил режиссер, это связано с трудностью процесса визуализации эффектов. Лютоволков создали при помощи компьютерной графики. Чтобы упростить и тем самым ускорить процесс создания серии, было принято решение поставить сцену таким образом.
После выхода начала последнего сезона фанаты задавались вопросом, куда исчез Призрак. Они были очень рады увидеть его в трейлере четвертой серии.
Дэвид Наттер, выступивший режиссером четвертого эпизода восьмого сезона «Игры престолов», ответил на многочисленные вопросы фанатов о равнодушном отношении Джона Сноу к Призраку, его лютоволку. Герой решил отправится на юг, попрощавшись с Сэмом Тарли, Тормундом и Гилли, а на Призрака просто бросил взгляд и уехал. Момент зацепил за душу зрителей, они недоумевали, почему зверю не досталось достаточно внимания хозяина.
Как пояснил режиссер, это связано с трудностью процесса визуализации эффектов. Лютоволков создали при помощи компьютерной графики. Чтобы упростить и тем самым ускорить процесс создания серии, было принято решение поставить сцену таким образом.
После выхода начала последнего сезона фанаты задавались вопросом, куда исчез Призрак. Они были очень рады увидеть его в трейлере четвертой серии.
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:21