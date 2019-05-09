Сын Сергея Лазарева песней “Катюша” поздравил ветеранов с Днем Победы

Хотя Сергей Лазарев сейчас находится в Израиле и готовится к участию в “Евровидении”, он не оставил без внимания День Победы, поздравив всех фолловеров с 9 мая. Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму. Сергей Лазарев считает важным, чтобы молодое поколение сохраняло в памяти подвиги предков, а также желает не сталкиваться с подобными событиями.Поклонники артиста выразили мнение, что Лазарев правильно воспитывает сына, прививая ему патриотический дух с ранних лет. Однако часть юзеров раскритиковали кумира за то, что он надел военную форму на ребенка.