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Сын Сергея Лазарева песней “Катюша” поздравил ветеранов с Днем Победы

Пятилетний сын Сергея Лазарева присоединился к поздравлениям ветеранов с Днем Победы исполнением композиции “Катюша”. Соответствующее видео отечественный певец разместил на личной странице в сети Instagram.
Сын Сергея Лазарева песней “Катюша” поздравил ветеранов с Днем Победы

Хотя Сергей Лазарев сейчас находится в Израиле и готовится к участию в “Евровидении”, он не оставил без внимания День Победы, поздравив всех фолловеров с 9 мая. Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму. Сергей Лазарев считает важным, чтобы молодое поколение сохраняло в памяти подвиги предков, а также желает не сталкиваться с подобными событиями.

Поклонники артиста выразили мнение, что Лазарев правильно воспитывает сына, прививая ему патриотический дух с ранних лет. Однако часть юзеров раскритиковали кумира за то, что он надел военную форму на ребенка.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:48

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