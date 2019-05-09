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Samsung создали камеру для мобильных устройств с разрешением 64 мегапикселя

Популярный производитель мобильных телефонов Samsung анонсировал создание датчика камеры с разрешением 64 мегапикселя. Сейчас на новых моделях используются 48-мегапиксельные камеры.
Samsung создали камеру для мобильных устройств с разрешением 64 мегапикселя

Новый модуль получил название 64Mp ISOCELL Bright GW1. В этом датчике используются пиксели размером 0,8 мкм. При создании матрицы применили технологию Tetracell, которая позволяет группировать пиксели в четверки. Такой метод увеличивает количество поглощаемого света, что позитивно сказывается на качестве изображения, особенно в ночное время.

Новый модуль имеет функцию real-time high dynamic range, которая позволяет увеличить динамический диапазон до 100 дБ. Такой показатель почти соответствует способностям человеческого глаза, способного видеть до 120 дБ. Кроме этого, большинство современных камер на смартфонах могут распознавать только до 60 дБ.

Новая технология также позволяет производить Full HD-съёмку на скорости 480 кадров в секунду. Это возможно благодаря системе Super PD. Массовое производство планируется на вторую половину 2019 года. Эксперты считают, что этот модуль может быть установлен на Galaxy Note 10.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:05

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