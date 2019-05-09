Стас Михайлов трогательно поздравил жену с днем рождения

Кумир миллионов женщин написал очень теплые слова и посвятил их своей супруге, которая отмечает сегодня, 9 мая, свой 46-й день рождения. Поклонники присоединились к поздравлениям, многие отметили, что такие прочные семейные отношения так редко встречаются в настоящее время.Жена всегда поддерживает Стаса Михайлова в любых начинаниях. В конце апреля певец дал два сольных концерта в Кремлевском дворце. Супруга всячески помогала в организации этих мероприятий. Многие поклонники считают, что именно благодаря ее поддержке артист добился таких высот.Ранее Инна Михайлова жила с футболистом Андреем Канчельскисом, однако их отношения закончились, несмотря на наличие двоих детей. Стас Михайлов тоже имеет двоих детей от первого брака. Также супруги воспитывают совместных двоих дочерей – Иванну и Марию.Популярность мужа не беспокоит Инну Михайлову. Она не находит ничего предосудительного в том, что ее супруг имеет большой успех у женщин. Она уверена в своем муже и полностью ему доверяет.