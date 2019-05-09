Ветеран, отметивший в день Победы свой 100-летний юбилей, рассказал о военной жизни
Ветеран Великой отечественной войны Василий Матвеевич Иванченко празднует 9-го мая не только день Победы, но и свой день рождения. В этом году ему исполнилось 100 лет, и в этот праздник он поделился с журналистами историей своей жизни.
Родился ветеран в Белоруссии. Окончив школу, он направился в Ленинград для получения высшего образования, но из-за недостатка знаний ему это не удалось. После этого Иванченко поступил на рабочий факультет, где компенсировал недостаток знаний, что в итоге позволило поступить в военно-механический институт. Однако учебу пришлось совмещать с работой на заводе, поскольку требовались ресурсы для жизни.
Василий Иванченко вспоминает, что именно на рабочем месте он узнал о начале войны. После чего он записался добровольцем в армию и был распределён во 2-ю дивизию народного ополчения. На войне ветеран был контужен немецкой бомбой, в результате чего несколько месяцев провёл в госпитале. В феврале 1942 года его демобилизовали.
В это же время Сталин издал приказ о направлении специалистов в оборонную промышленность. Однако Ленинград уже был в блокаде. По Дороге жизни шли автомобили с оборудованием. На одном из них и был Василий Иванченко. Как рассказал ветеран, ему очень повезло, поскольку колонна попала под обстрел, и почти весь личный состав был убит. Тела погибших погрузили в яму и хотели закопать. Среди них также был едва живой Иванченко. К счастью, его заметила старуха, и вытащила из ямы, сохранив ему жизнь. После госпитализации в Саратове он изготовлял противотанковые мины, где и узнал о завершении войны.
В послевоенное время ветеран занимался наукой и даже издал ряд книг по экономике. Несмотря на возраст, он до сих пор является сотрудником экономического института в Саратове. Также ветеран увлекается поэзией, пишет стихи и много читает. У Василия Матвеевича Иванченко есть 11 внуков и правнуков, которые систематически его проведывают. В конце беседы ветеран пожелал всем здоровья и долгих лет жизни, как у него.
Родился ветеран в Белоруссии. Окончив школу, он направился в Ленинград для получения высшего образования, но из-за недостатка знаний ему это не удалось. После этого Иванченко поступил на рабочий факультет, где компенсировал недостаток знаний, что в итоге позволило поступить в военно-механический институт. Однако учебу пришлось совмещать с работой на заводе, поскольку требовались ресурсы для жизни.
Василий Иванченко вспоминает, что именно на рабочем месте он узнал о начале войны. После чего он записался добровольцем в армию и был распределён во 2-ю дивизию народного ополчения. На войне ветеран был контужен немецкой бомбой, в результате чего несколько месяцев провёл в госпитале. В феврале 1942 года его демобилизовали.
В это же время Сталин издал приказ о направлении специалистов в оборонную промышленность. Однако Ленинград уже был в блокаде. По Дороге жизни шли автомобили с оборудованием. На одном из них и был Василий Иванченко. Как рассказал ветеран, ему очень повезло, поскольку колонна попала под обстрел, и почти весь личный состав был убит. Тела погибших погрузили в яму и хотели закопать. Среди них также был едва живой Иванченко. К счастью, его заметила старуха, и вытащила из ямы, сохранив ему жизнь. После госпитализации в Саратове он изготовлял противотанковые мины, где и узнал о завершении войны.
В послевоенное время ветеран занимался наукой и даже издал ряд книг по экономике. Несмотря на возраст, он до сих пор является сотрудником экономического института в Саратове. Также ветеран увлекается поэзией, пишет стихи и много читает. У Василия Матвеевича Иванченко есть 11 внуков и правнуков, которые систематически его проведывают. В конце беседы ветеран пожелал всем здоровья и долгих лет жизни, как у него.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:48