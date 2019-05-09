Лера Кудрявцева посмеялась над своим мужем за неудачного снимка

Об этом Лера Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала там очень размытый снимок, сделанный со спины. Эту неудачную фотографию знаменитость прокомментировала так: «Попросила мужа сфотографировать красиво». Таким образом звезда с добротой посмеялась над своим супругом Игорем Макаровым.Сейчас Лера Кудрявцева и ее муж находятся на отдыхе за границей. Супруги решили устроить себе путешествие на майские праздники, ведь плотные рабочие графики обоих, наконец, совпали. У телеведущей пока нет съемок, а хоккеист не получил вызов в сборную на чемпионат мира. Звездная пара отдыхает в Майями. Вместе с ними в США полетела и их полугодовалая дочь Мария, родившаяся 13 августа 2018 года.Ребенок стал первым для семейной пары, у которой большая разница в возрасте. Лере Кудрявцевой 47 лет, а Игорю Макарову всего 32. Несмотря на подобную разницу, супруги счастливы в этих отношениях и постоянно говорят о том, как им повезло друг с другом. Также недавно сообщалось, что телеведущая стала бабушкой. У ее сына от первого барка Жана Ленюка родился ребенок.