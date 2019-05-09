АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Лера Кудрявцева посмеялась над своим мужем за неудачного снимка

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева посмеялась над своим мужем Игорем Макаровым. Причиной для насмешек со стороны супруги стал неудачный размытый снимок, сделанный мужчиной во время их отдыха за рубежом.
Лера Кудрявцева посмеялась над своим мужем за неудачного снимка

Об этом Лера Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала там очень размытый снимок, сделанный со спины. Эту неудачную фотографию знаменитость прокомментировала так: «Попросила мужа сфотографировать красиво». Таким образом звезда с добротой посмеялась над своим супругом Игорем Макаровым.

Сейчас Лера Кудрявцева и ее муж находятся на отдыхе за границей. Супруги решили устроить себе путешествие на майские праздники, ведь плотные рабочие графики обоих, наконец, совпали. У телеведущей пока нет съемок, а хоккеист не получил вызов в сборную на чемпионат мира. Звездная пара отдыхает в Майями. Вместе с ними в США полетела и их полугодовалая дочь Мария, родившаяся 13 августа 2018 года.

Ребенок стал первым для семейной пары, у которой большая разница в возрасте. Лере Кудрявцевой 47 лет, а Игорю Макарову всего 32. Несмотря на подобную разницу, супруги счастливы в этих отношениях и постоянно говорят о том, как им повезло друг с другом. Также недавно сообщалось, что телеведущая стала бабушкой. У ее сына от первого барка Жана Ленюка родился ребенок.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова заявила о желании родить
Основатель “Бессмертного полка”
Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о
Стало известно, когда и где в Москве
Стас Михайлов трогательно поздравил
Ветеран, отметивший в день Победы свой
На художественной выставке в Венеции
Под Иркутском водитель сбил пятерых
Лера Кудрявцева посмеялась над своим
Федеральный центр питания рассказал о
Энн Хэтэуэй осталась без штанов за
Вице-премьер оценил вероятность вывода
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Дочь Олега Ефремова рассказала, что
Ученым удалось заморозить воду при
«Тусоваться и веселиться»: Звезда шоу
Toyota и Panasonic создадут совместное
Екатерина Стриженова рассказала об
Парад в Москве был начат после
Константин Богомолов уже не скрывает
Эксперты назвали лучшие смартфоны по
Максим Галкин показал дедушку с
Минобороны России не будет проводить
НПО имени Лавочкина приступило к
Певица МакSим впервые после ДТП
Волонтеры в честь Дня Победы посадят в
Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова
Любовь Толкалина в честь Дня Победы
Просмотреть все новости