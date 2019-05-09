Лера Кудрявцева посмеялась над своим мужем за неудачного снимка
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева посмеялась над своим мужем Игорем Макаровым. Причиной для насмешек со стороны супруги стал неудачный размытый снимок, сделанный мужчиной во время их отдыха за рубежом.
Об этом Лера Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала там очень размытый снимок, сделанный со спины. Эту неудачную фотографию знаменитость прокомментировала так: «Попросила мужа сфотографировать красиво». Таким образом звезда с добротой посмеялась над своим супругом Игорем Макаровым.
Сейчас Лера Кудрявцева и ее муж находятся на отдыхе за границей. Супруги решили устроить себе путешествие на майские праздники, ведь плотные рабочие графики обоих, наконец, совпали. У телеведущей пока нет съемок, а хоккеист не получил вызов в сборную на чемпионат мира. Звездная пара отдыхает в Майями. Вместе с ними в США полетела и их полугодовалая дочь Мария, родившаяся 13 августа 2018 года.
Ребенок стал первым для семейной пары, у которой большая разница в возрасте. Лере Кудрявцевой 47 лет, а Игорю Макарову всего 32. Несмотря на подобную разницу, супруги счастливы в этих отношениях и постоянно говорят о том, как им повезло друг с другом. Также недавно сообщалось, что телеведущая стала бабушкой. У ее сына от первого барка Жана Ленюка родился ребенок.
Об этом Лера Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая опубликовала там очень размытый снимок, сделанный со спины. Эту неудачную фотографию знаменитость прокомментировала так: «Попросила мужа сфотографировать красиво». Таким образом звезда с добротой посмеялась над своим супругом Игорем Макаровым.
Сейчас Лера Кудрявцева и ее муж находятся на отдыхе за границей. Супруги решили устроить себе путешествие на майские праздники, ведь плотные рабочие графики обоих, наконец, совпали. У телеведущей пока нет съемок, а хоккеист не получил вызов в сборную на чемпионат мира. Звездная пара отдыхает в Майями. Вместе с ними в США полетела и их полугодовалая дочь Мария, родившаяся 13 августа 2018 года.
Ребенок стал первым для семейной пары, у которой большая разница в возрасте. Лере Кудрявцевой 47 лет, а Игорю Макарову всего 32. Несмотря на подобную разницу, супруги счастливы в этих отношениях и постоянно говорят о том, как им повезло друг с другом. Также недавно сообщалось, что телеведущая стала бабушкой. У ее сына от первого барка Жана Ленюка родился ребенок.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:27