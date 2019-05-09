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Под Иркутском водитель сбил пятерых пешеходов, перепутав педали

В Иркутском районе в селе Мамоны водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пятерых пешеходов, перепутав педали. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.
Под Иркутском водитель сбил пятерых пешеходов, перепутав педали

В селе Мамоны 9 мая возле клуба стали собираться местные жители, чтобы принять участие в мероприятии, посвященному годовщине Великой Победы. По плану местной администрации намечалось шествие колонны с портретами участников Великой Отечественной войны. Чуть ранее прошел автопробег в честь праздника. Один из участников мероприятия припарковал машину для мелкого ремонта. Мужчина открыл капот, сел за руль и, предположительно, перепутал педали. Автомобиль пришел в движение, повредив стоящее сзади транспортное средство и наехав на пешеходов. Обзор водителю закрывал поднятый капот, потому предотвратить столкновение он не смог.

В результате ДТП пострадали 5 человек. С различными травмами они были госпитализированы в медучреждение. Предполагаемый виновник проходит медицинское освидетельствование. Полиция выясняет подробности происшествия.



 
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Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:33

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