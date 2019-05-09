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На художественной выставке в Венеции Ксения Собчак появилась без укладки и макияжа

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дома-2» Ксения Собчак появилась на художественной выставке в Венеции без укладки и макияжа. Продемонстрировал пользователям Сети внешний вид телезнаменитости один из ее близких друзей – продюсер и организатор мероприятий Михаил Друян.

На художественной выставке в Венеции Ксения Собчак появилась без укладки и макияжа

Не секрет, что на данный момент Ксения Собчак отправилась в отпуск по Европе. Каждый день скандальная журналистка делится в личном микроблоге новыми фотографиями и Stories, которые вызывают у ее подписчиков восторг, а все из-за красот, которые их любимица им демонстрирует.

Впрочем, недавнее короткое видео друга Собчак, которое мужчина опубликовал у себя на страничке в Instagram, вызвало в Сети шквал критики. Дело в том, что на записи Ксения запечатлена в довольно небрежном виде.

«Подруга на районе», - подписал публикацию продюсер Михаил Друян.


На художественной выставке в Венеции Ксения Собчак появилась без укладки и макияжа

Сложно не заметить, что для мероприятия Собчак не стала наряжаться в дорогие наряды, делать роскошную прическу или макияж. Также для фанатов Ксении стал открытием тот факт, что она курит, ведь бывший кандидат на пост президента РФ всегда весьма негативно высказывалась в адрес тех людей, у которых есть какие-либо вредные привычки.

Один за другим читатели принялись критиковать внешний вид Собчак. Впрочем, большинство фолловеров вступились за своего кумира, указав на то, что знаменитость сейчас находится на отдыхе, поэтому имеет полное право появляться на вечеринках так, как ей захочется.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40

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