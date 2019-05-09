АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Энн Хэтэуэй осталась без штанов за несколько минут до эфира на “Позднем шоу” со Стивеном Колбертом

За 10 минут до появления на “Позднем шоу” со Стивеном Колбертом американская актриса Энн Хэтэуэй осталась без штанов. Артистка смогла выйти из курьезной ситуации благодаря своей сестре.
Энн Хэтэуэй осталась без штанов за несколько минут до эфира на “Позднем шоу” со Стивеном Колбертом

Энн Хэтэуэй прибыла на “Позднее шоу” для продвижения новой комедии с ее участием — “Отпетые мошенницы”. Однако в машине она обнаружила, что ее брюки разошлись по шву. Звезда Голливуда оперативно позвонила своей сестре, чтобы та добралась с одним из костюмов из ее шкафа до студии за 10 минут. Выйдя из автомобиля, она встретила журналистов, которые сделали несколько фотографий. Артистка спрятала порванные штаны благодаря позе, прикрыв одну ногу другой.

Уже в студии “Позднего шоу” Энн Хэтэуэй объяснила, почему выбрала такую позу, а также отметила, что ее сестра успела к началу съемок. В рамках шоу звезда призналась, что любит создателя “Королевских гонок Ру Пола”, попросив передать ему признание в любви.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова заявила о желании родить
Основатель “Бессмертного полка”
Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о
Стало известно, когда и где в Москве
Стас Михайлов трогательно поздравил
Ветеран, отметивший в день Победы свой
На художественной выставке в Венеции
Под Иркутском водитель сбил пятерых
Лера Кудрявцева посмеялась над своим
Федеральный центр питания рассказал о
Энн Хэтэуэй осталась без штанов за
Вице-премьер оценил вероятность вывода
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Дочь Олега Ефремова рассказала, что
Ученым удалось заморозить воду при
«Тусоваться и веселиться»: Звезда шоу
Toyota и Panasonic создадут совместное
Екатерина Стриженова рассказала об
Парад в Москве был начат после
Константин Богомолов уже не скрывает
Эксперты назвали лучшие смартфоны по
Максим Галкин показал дедушку с
Минобороны России не будет проводить
НПО имени Лавочкина приступило к
Певица МакSим впервые после ДТП
Волонтеры в честь Дня Победы посадят в
Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова
Любовь Толкалина в честь Дня Победы
Просмотреть все новости