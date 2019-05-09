Энн Хэтэуэй осталась без штанов за несколько минут до эфира на “Позднем шоу” со Стивеном Колбертом
За 10 минут до появления на “Позднем шоу” со Стивеном Колбертом американская актриса Энн Хэтэуэй осталась без штанов. Артистка смогла выйти из курьезной ситуации благодаря своей сестре.
Энн Хэтэуэй прибыла на “Позднее шоу” для продвижения новой комедии с ее участием — “Отпетые мошенницы”. Однако в машине она обнаружила, что ее брюки разошлись по шву. Звезда Голливуда оперативно позвонила своей сестре, чтобы та добралась с одним из костюмов из ее шкафа до студии за 10 минут. Выйдя из автомобиля, она встретила журналистов, которые сделали несколько фотографий. Артистка спрятала порванные штаны благодаря позе, прикрыв одну ногу другой.
Уже в студии “Позднего шоу” Энн Хэтэуэй объяснила, почему выбрала такую позу, а также отметила, что ее сестра успела к началу съемок. В рамках шоу звезда призналась, что любит создателя “Королевских гонок Ру Пола”, попросив передать ему признание в любви.
Энн Хэтэуэй прибыла на “Позднее шоу” для продвижения новой комедии с ее участием — “Отпетые мошенницы”. Однако в машине она обнаружила, что ее брюки разошлись по шву. Звезда Голливуда оперативно позвонила своей сестре, чтобы та добралась с одним из костюмов из ее шкафа до студии за 10 минут. Выйдя из автомобиля, она встретила журналистов, которые сделали несколько фотографий. Артистка спрятала порванные штаны благодаря позе, прикрыв одну ногу другой.
Уже в студии “Позднего шоу” Энн Хэтэуэй объяснила, почему выбрала такую позу, а также отметила, что ее сестра успела к началу съемок. В рамках шоу звезда призналась, что любит создателя “Королевских гонок Ру Пола”, попросив передать ему признание в любви.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:15