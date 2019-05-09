Hyundai выпустят бюджетную версию Santro





Автомобиль Santro пользуется довольно большим спросом у автолюбителей, что и стало причиной сделать его более доступным. Согласно данным фирмы-производителя в 2018 году было реализовано 67 тысяч автомобилей. Глава компании Hyundai Motor India анонсировал выход более дешёвой версии этой модели, что позволит увеличить количество продаж.Автомобиль оснащен бензиновым четырёхцилиндровым силовым агрегатом с объёмом в 1,1 литра и мощностью в 69 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с 5-ступенчатой механической коробкой передач и роботизированной трансмиссией. Hyundai Santro имеет мультимедийный комплекс, кондиционер и антиблокировочную систему. Также имеется парктроник и камера в задней части авто, что позволяет обезопасить парковку.Сейчас стоимость этой модели колеблется от 365 до 529 тысяч рублей в зависимости от комплектации.