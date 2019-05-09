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Hyundai выпустят бюджетную версию Santro

Автопроизводитель Hyundai планирует выпустить бюджетную версию автомобиля Santro. По предварительной информации, стоимость новой версии транспортного средства составит примерно 330 тысяч рублей.
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro

Автомобиль Santro пользуется довольно большим спросом у автолюбителей, что и стало причиной сделать его более доступным. Согласно данным фирмы-производителя в 2018 году было реализовано 67 тысяч автомобилей. Глава компании Hyundai Motor India анонсировал выход более дешёвой версии этой модели, что позволит увеличить количество продаж.

Автомобиль оснащен бензиновым четырёхцилиндровым силовым агрегатом с объёмом в 1,1 литра и мощностью в 69 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с 5-ступенчатой механической коробкой передач и роботизированной трансмиссией. Hyundai Santro имеет мультимедийный комплекс, кондиционер и антиблокировочную систему. Также имеется парктроник и камера в задней части авто, что позволяет обезопасить парковку.

Сейчас стоимость этой модели колеблется от 365 до 529 тысяч рублей в зависимости от комплектации.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:50

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