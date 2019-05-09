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Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации

Вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал вероятность вывода самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) из эксплуатации. Политик считает, что нет смысла делать поспешные выводы на этот счет и предлагает дождаться окончания начатого расследования.
Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации

Юрий Борисов отмечает, что в обществе действительно существует запрос на вывод SSJ100 из эксплуатации, но такие вопросы не решаются в спешке. Вице-премьер рассказал, по его информации, в настоящий момент у специалистов, занимающихся расследованием возгорания этого самолета «Аэрофлота», претензий к самой машине нет. По словам политика, все выводы и решения будут оглашены после завершения проверки. Сейчас в качестве основных версий катастрофы называют низкую квалификацию пилотов, диспетчеров и персонала, проводящего техническое обслуживание. Метеоусловия и неисправность самого Sukhoi Superjet 100 рассматривается в последнею очередь.

Напомним, 5 мая самолет SSJ100 компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут полета вернулся назад и совершил жесткую посадку. В ее результате у воздушного лайнера сломались стойки шасси и загорелись практически все двигатели. Несмотря на рекордное время эвакуации, большую часть людей спасти не удалось, они сгорели. По данным СК РФ на борту самолета находилось 78 человек, 41 из них погибли. Из горящего салона выбраться удалось 4 членам экипажа и 33 пассажирам.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:06

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