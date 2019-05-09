Врачи назвали первые симптомы опухоли мозга
Опухоль мозга – сложное заболевание, которое тяжело диагностировать на ранних стадиях. Поэтому врачи собрали самые распространенные первые симптомы наличия этой патологии.
Ранняя диагностика – это первый шаг к выздоровлению без осложнений. Чем раньше удастся обратить внимание на возникновение заболевания, тем быстрее можно приступить к решению возникшей проблемы и предупредить возникновение сопутствующих болезней.
Первые симптомы опухоли головного мозга возникают тогда, когда она начинает давить на определенный черепно-мозговой нерв или повреждает какую-либо область головного мозга. При этом человек может ощущать такие симптомы:
- головные боли большой длительности, которые не купируются анальгетиками, обычно возникающие по утрам и сопровождающиеся тошнотой;
- тошнота, рвота (при исключении вероятности пищевого отравления);
- потеря равновесия;
- перепады настроения, изменения личности, невозможность сосредоточиться;
- нарушения процессов памяти и внимания;
- эпилептические припадки или спонтанные сокращения различных групп мышц;
- онемения в конечностях.
Наличие двух или более симптомов должно послужить поводом для визита к врачу. Эти признаки не означают именно онкологическое заболевание мозга и могут указывать также на другие серьезные заболевания. Только комплексное обследование поможет определить точную причину возникших реакций.
Ранняя диагностика – это первый шаг к выздоровлению без осложнений. Чем раньше удастся обратить внимание на возникновение заболевания, тем быстрее можно приступить к решению возникшей проблемы и предупредить возникновение сопутствующих болезней.
Первые симптомы опухоли головного мозга возникают тогда, когда она начинает давить на определенный черепно-мозговой нерв или повреждает какую-либо область головного мозга. При этом человек может ощущать такие симптомы:
- головные боли большой длительности, которые не купируются анальгетиками, обычно возникающие по утрам и сопровождающиеся тошнотой;
- тошнота, рвота (при исключении вероятности пищевого отравления);
- потеря равновесия;
- перепады настроения, изменения личности, невозможность сосредоточиться;
- нарушения процессов памяти и внимания;
- эпилептические припадки или спонтанные сокращения различных групп мышц;
- онемения в конечностях.
Наличие двух или более симптомов должно послужить поводом для визита к врачу. Эти признаки не означают именно онкологическое заболевание мозга и могут указывать также на другие серьезные заболевания. Только комплексное обследование поможет определить точную причину возникших реакций.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:53