Врачи назвали первые симптомы опухоли мозга





Ранняя диагностика – это первый шаг к выздоровлению без осложнений. Чем раньше удастся обратить внимание на возникновение заболевания, тем быстрее можно приступить к решению возникшей проблемы и предупредить возникновение сопутствующих болезней.Первые симптомы опухоли головного мозга возникают тогда, когда она начинает давить на определенный черепно-мозговой нерв или повреждает какую-либо область головного мозга. При этом человек может ощущать такие симптомы:- головные боли большой длительности, которые не купируются анальгетиками, обычно возникающие по утрам и сопровождающиеся тошнотой;- тошнота, рвота (при исключении вероятности пищевого отравления);- потеря равновесия;- перепады настроения, изменения личности, невозможность сосредоточиться;- нарушения процессов памяти и внимания;- эпилептические припадки или спонтанные сокращения различных групп мышц;- онемения в конечностях.Наличие двух или более симптомов должно послужить поводом для визита к врачу. Эти признаки не означают именно онкологическое заболевание мозга и могут указывать также на другие серьезные заболевания. Только комплексное обследование поможет определить точную причину возникших реакций.