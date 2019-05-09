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Врачи назвали первые симптомы опухоли мозга

Опухоль мозга – сложное заболевание, которое тяжело диагностировать на ранних стадиях. Поэтому врачи собрали самые распространенные первые симптомы наличия этой патологии.
Врачи назвали первые симптомы опухоли мозга

Ранняя диагностика – это первый шаг к выздоровлению без осложнений. Чем раньше удастся обратить внимание на возникновение заболевания, тем быстрее можно приступить к решению возникшей проблемы и предупредить возникновение сопутствующих болезней.
Первые симптомы опухоли головного мозга возникают тогда, когда она начинает давить на определенный черепно-мозговой нерв или повреждает какую-либо область головного мозга. При этом человек может ощущать такие симптомы:

- головные боли большой длительности, которые не купируются анальгетиками, обычно возникающие по утрам и сопровождающиеся тошнотой;

- тошнота, рвота (при исключении вероятности пищевого отравления);

- потеря равновесия;

- перепады настроения, изменения личности, невозможность сосредоточиться;

- нарушения процессов памяти и внимания;

- эпилептические припадки или спонтанные сокращения различных групп мышц;

- онемения в конечностях.

Наличие двух или более симптомов должно послужить поводом для визита к врачу. Эти признаки не означают именно онкологическое заболевание мозга и могут указывать также на другие серьезные заболевания. Только комплексное обследование поможет определить точную причину возникших реакций.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:53

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