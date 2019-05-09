АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Юлия Барановская показала фанатам кулинарные таланты 7-летнего сына Арсения во время отдыха в Италии

Юлия Барановская активно проводит время с детьми в Италии. Телеведущая показала фанатам кулинарные таланты 7-летнего сына Арсения, который учится готовить пасту.

Юлия Барановская показала фанатам кулинарные таланты 7-летнего сына Арсения во время отдыха в Италии

В разделе Stories личного блога в Instagram знаменитость разместила ролик, где видно, как ее ребенок увлечен приготовлением популярного итальянского блюда. Мальчик с легкостью справляется с пластичным тестом и режет его на тонкие кусочки. На вопрос звездной мамы, понял ли он, как готовится паста, младший сын утвердительно кивает головой. Дети Юлии Барановской очень любят заниматься такой деятельностью, поэтому ведущая участвует с ними в интересных кулинарных мастер-классах.

Поклонникам нравится наблюдать за семьей Барановской. Особый интерес у пользователей вызывает сын Арсений, очень похожий на отца, известного футболиста Андрея Аршавина. Его мастерство на итальянской кухне очень впечатлило фанатов артистки, считающих, что мальчик далеко пойдет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова заявила о желании родить
Основатель “Бессмертного полка”
Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о
Стало известно, когда и где в Москве
Стас Михайлов трогательно поздравил
Ветеран, отметивший в день Победы свой
На художественной выставке в Венеции
Под Иркутском водитель сбил пятерых
Лера Кудрявцева посмеялась над своим
Федеральный центр питания рассказал о
Энн Хэтэуэй осталась без штанов за
Вице-премьер оценил вероятность вывода
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Дочь Олега Ефремова рассказала, что
Ученым удалось заморозить воду при
«Тусоваться и веселиться»: Звезда шоу
Toyota и Panasonic создадут совместное
Екатерина Стриженова рассказала об
Парад в Москве был начат после
Константин Богомолов уже не скрывает
Эксперты назвали лучшие смартфоны по
Максим Галкин показал дедушку с
Минобороны России не будет проводить
НПО имени Лавочкина приступило к
Певица МакSим впервые после ДТП
Волонтеры в честь Дня Победы посадят в
Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова
Любовь Толкалина в честь Дня Победы
Просмотреть все новости