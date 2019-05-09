Юлия Барановская показала фанатам кулинарные таланты 7-летнего сына Арсения во время отдыха в Италии
Юлия Барановская активно проводит время с детьми в Италии. Телеведущая показала фанатам кулинарные таланты 7-летнего сына Арсения, который учится готовить пасту.
В разделе Stories личного блога в Instagram знаменитость разместила ролик, где видно, как ее ребенок увлечен приготовлением популярного итальянского блюда. Мальчик с легкостью справляется с пластичным тестом и режет его на тонкие кусочки. На вопрос звездной мамы, понял ли он, как готовится паста, младший сын утвердительно кивает головой. Дети Юлии Барановской очень любят заниматься такой деятельностью, поэтому ведущая участвует с ними в интересных кулинарных мастер-классах.
Поклонникам нравится наблюдать за семьей Барановской. Особый интерес у пользователей вызывает сын Арсений, очень похожий на отца, известного футболиста Андрея Аршавина. Его мастерство на итальянской кухне очень впечатлило фанатов артистки, считающих, что мальчик далеко пойдет.
В разделе Stories личного блога в Instagram знаменитость разместила ролик, где видно, как ее ребенок увлечен приготовлением популярного итальянского блюда. Мальчик с легкостью справляется с пластичным тестом и режет его на тонкие кусочки. На вопрос звездной мамы, понял ли он, как готовится паста, младший сын утвердительно кивает головой. Дети Юлии Барановской очень любят заниматься такой деятельностью, поэтому ведущая участвует с ними в интересных кулинарных мастер-классах.
Поклонникам нравится наблюдать за семьей Барановской. Особый интерес у пользователей вызывает сын Арсений, очень похожий на отца, известного футболиста Андрея Аршавина. Его мастерство на итальянской кухне очень впечатлило фанатов артистки, считающих, что мальчик далеко пойдет.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:59