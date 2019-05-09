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Дочь Олега Ефремова рассказала, что актер всю жизнь любил только Нину Дорошину

Дочь Олега Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова, отметила, что ее отец всю жизнь любил только Нину Дорошину. За несколько дней до смерти артист просил о встрече с возлюбленной, о чем стало известно в документальной ленте “Женщины Олега Ефремова”.
Дочь Олега Ефремова рассказала, что актер всю жизнь любил только Нину Дорошину

Олег Ефремов являлся одним из лучших актеров и режиссеров своего времени, а также мог похвастаться победами в личной жизни. Он имел два официальных брака и множество интрижек на стороне, а о его любви к женскому полу знали поклонники, семья и друзья звезды. При этом дочь Олега Ефремова уверена, что он был по-настоящему привязан только к Нине Дорошиной. В документальной ленте Анастасия Ефремова отметила, что актер мечтал о встрече с ней за несколько дней до смерти. Однако неизвестно, состоялось ли воссоединение.
Дочь Олега Ефремова рассказала, что актер всю жизнь любил только Нину Дорошину

Известно, что Нина Дорошина сразу влюбилась в Ефремова, но он женился на другой и всю жизнь в итоге ревностно относился к любовнице. Первый брак артистки распался за несколько месяцев, а в итоге она была рядом с артистом на протяжении трех десятилетий, пока в 50 лет не связала себя браком с Владимиром Тышковым, оборвав связь с актером.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:47

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