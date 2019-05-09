Дочь Олега Ефремова рассказала, что актер всю жизнь любил только Нину Дорошину





Олег Ефремов являлся одним из лучших актеров и режиссеров своего времени, а также мог похвастаться победами в личной жизни. Он имел два официальных брака и множество интрижек на стороне, а о его любви к женскому полу знали поклонники, семья и друзья звезды. При этом дочь Олега Ефремова уверена, что он был по-настоящему привязан только к Нине Дорошиной. В документальной ленте Анастасия Ефремова отметила, что актер мечтал о встрече с ней за несколько дней до смерти. Однако неизвестно, состоялось ли воссоединение.Известно, что Нина Дорошина сразу влюбилась в Ефремова, но он женился на другой и всю жизнь в итоге ревностно относился к любовнице. Первый брак артистки распался за несколько месяцев, а в итоге она была рядом с артистом на протяжении трех десятилетий, пока в 50 лет не связала себя браком с Владимиром Тышковым, оборвав связь с актером.