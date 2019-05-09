Sharp представила смартфон Aquos R3 с «челкой» и «усами»





Новый флагманский игровой смартфон от компании Sharp называется Aquos R3. Устройство имеет 6,2-дюймовый IGZO экран, получивший заметные рамки. В верхней его части располагается уже привычный каплевидный вырез с фронтальной камерой, а снизу размещена овальная кнопка «Home», имеющая встроенный дактилоскопический датчик для сканирования отпечатков пальцев. Дисплей имеет разрешение 3210x1440 точек и обновляется с частотой 120 Гц. Новинка получила двойную основную камеру со вспышкой и кристаллами на 20 и 12 МП, а фронтальная – на 16,3 МП.Sharp Aquos R3 функционирует на базе топового 8-ядерного процессора Snapdragon 855. Он имеет 4 кристалла, работающих на тактовой частоте до 1,78 ГГц, три – до 2,42 ГГц и один – до 2,84 ГГц. В него встроен графический адаптер Adreno 640. Кроме того, этот процессор имеет модем для работы с сетями нового поколения 5G. Флагманский смартфон получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя. Энергией все эти комплектующие призван обеспечить аккумулятор емкостью 3200 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью до 11 ВТ.Компания Snarp пока не сообщила ни дату выхода Aquos R3, ни его приблизительный ценник.