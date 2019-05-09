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Sharp представила смартфон Aquos R3 с «челкой» и «усами»

Компания Sharp представила свой новый флагманский смартфон Aquos R3, имеющий необычный дизайн – «челку» и «усы». Это уже не первое устройство от данного бренда с подобным дизайном, схожее решение было у предыдущей модели данной линейки – Aquos R2.
Sharp представила смартфон Aquos R3 с «челкой» и «усами»

Новый флагманский игровой смартфон от компании Sharp называется Aquos R3. Устройство имеет 6,2-дюймовый IGZO экран, получивший заметные рамки. В верхней его части располагается уже привычный каплевидный вырез с фронтальной камерой, а снизу размещена овальная кнопка «Home», имеющая встроенный дактилоскопический датчик для сканирования отпечатков пальцев. Дисплей имеет разрешение 3210x1440 точек и обновляется с частотой 120 Гц. Новинка получила двойную основную камеру со вспышкой и кристаллами на 20 и 12 МП, а фронтальная – на 16,3 МП.

Sharp Aquos R3 функционирует на базе топового 8-ядерного процессора Snapdragon 855. Он имеет 4 кристалла, работающих на тактовой частоте до 1,78 ГГц, три – до 2,42 ГГц и один – до 2,84 ГГц. В него встроен графический адаптер Adreno 640. Кроме того, этот процессор имеет модем для работы с сетями нового поколения 5G. Флагманский смартфон получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя. Энергией все эти комплектующие призван обеспечить аккумулятор емкостью 3200 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью до 11 ВТ.
Sharp представила смартфон Aquos R3 с «челкой» и «усами»

Компания Snarp пока не сообщила ни дату выхода Aquos R3, ни его приблизительный ценник.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:36

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