Парад в Москве был начат после выступления президента России Владимира Путина





После выступления президента России Владимира Путина главнокомандующий сухопутных войск Олег Салюков начал парад Победы. Открыла торжественный марш рота барабанщиков.Перед началом проведения непосредственно парада войск на главной площади страны президент РФ произнес речь, в которой поздравил ветеранов и всех жителей России с великим праздником. Также на трибуне присутствовал действующий премьер-министр Дмитрий Медведев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. После торжественной речи прозвучал гимн Российской Федерации, после которого и был начат парад войск.Открыла парад рота барабанщиков, задававшая ритм – 120 шагов в минуту. В торжественном марше приняло участие 130 единиц различной военной техники, а также батальоны от каждого вида войск России. Парад транслируется на всех отечественных телеканалах.