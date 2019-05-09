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Парад в Москве был начат после выступления президента России Владимира Путина

После выступления президента России Владимира Путина главнокомандующий сухопутных войск Олег Салюков начал парад Победы. Открыла торжественный марш рота барабанщиков.
Парад в Москве был начат после выступления президента России Владимира Путина

Перед началом проведения непосредственно парада войск на главной площади страны президент РФ произнес речь, в которой поздравил ветеранов и всех жителей России с великим праздником. Также на трибуне присутствовал действующий премьер-министр Дмитрий Медведев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. После торжественной речи прозвучал гимн Российской Федерации, после которого и был начат парад войск.

Открыла парад рота барабанщиков, задававшая ритм – 120 шагов в минуту. В торжественном марше приняло участие 130 единиц различной военной техники, а также батальоны от каждого вида войск России. Парад транслируется на всех отечественных телеканалах.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:16

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