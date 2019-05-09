Константин Богомолов уже не скрывает свой роман с Ксенией Собчак

Новость о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган решили расстаться стала для их преданных поклонников настоящим шоком. До последнего пользователи Сети думали, что все это очередные сплетни, в которые попросту нельзя верить. Впрочем, оказалось, что надежды фанатов так и не были оправданы, ведь супруги и вправду разошлись.Тем не менее, Собчак и Виторган по-прежнему являются законными мужем и женой, что вызывает вокруг их пары еще больше слухов. Сейчас Ксения путешествует по Европе, куда она отправилась, как оказалось, не одна, а в компании режиссера Константина Богомолова.Подтверждением этому является видеозапись, которую Богомолов на днях опубликовал у себя на страничке в Instagram. На ролике запечатлена Собчак, спускающаяся вниз по дорожке, уложенной камнями. Несмотря на то, что лица дамы не видно, ведь оператор снял ее со спины, читатели отыскали в микроблоге Ксении фотографии, на которых она замечена точно в таком же одеянии.Сейчас в социальных сетях продолжают обсуждать запись, сделанную Константином. По мнению читателей, Богомолов таким образом хотел не только прекратить различные слухи, но и наконец-таки признать тот факт, что их с Собчак связывают романтические отношения.