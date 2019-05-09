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Максим Галкин показал дедушку с бабушкой на датируемых 1945 годом фото, рассказав об их подвиге на войне

Отечественный телеведущий Максим Галкин показал своих бабушку и дедушку на снимках, датируемых весной 1945 года. Новой публикацией в сети Instagram артист поздравил поклонников с Днем Победы.
Максим Галкин показал дедушку с бабушкой на датируемых 1945 годом фото, рассказав об их подвиге на войне

Григорий Робертович Прагин, дед Максима Галкина, прошел всю войну, уйдя на фронт 22 июня. Тогда он находился на службе на границе под Брестом, а во времена войны участвовал в Сталинградской Битве и освобождении Югославии. На снимках запечатлены бабушка и дедушка артиста на фоне дворца Шёнбрунн и Венской Ратуши. Также Галкин прикрепил снимки данных строений в наше время, сравнив изменения.

В своей публикации Максим Галкин отметил, что мечтает, чтобы такая война больше никогда не повторилась. Своим подписчикам он пожелал мира и покоя в жизни, а воинам-освободителям — вечной памяти и почета. Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях, а некоторые рассказали о роли своих родственников во Второй мировой войне.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:57

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