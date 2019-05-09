«Тусоваться и веселиться»: Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова не пыталась завоевать Егора Крида





Успешная бизнес-вумен ранее принимала участие не только в «Холостяке». Эффектную блондинку зрители помнят и благодаря реалити-шоу под названием «Каникулы в Мексике». В беседе с корреспондентами Peopletalk, Смирнова рассказала, что согласилась принять участие в проекте с одной целью – «тусоваться и веселиться». По мнению звезды, нужно отдавать себе полный отчет, зачем нужно участвовать в подобных шоу. Если нужен пиар, то для этого нужно делать все необходимое. После выхода из реалити участницы получают много возможностей – кто-то становится блогером, кто-то - актрисой, а кто-то появляется на сцене в качестве певицы.В «Каникулах в Мексике» Анастасия Смирнова старалась всячески впечатлять окружающих – провоцировала других на скандалы, драки, но смогла продержаться три сезона. Девушка отметила, что ей хотелось «выброса энергии», поэтому она и вела себя подобным образом. Провокации нужны на телепроектах, «иначе зрителям будет скучно!» - говорит владелица салона красоты.С Егором Кридом роман у Смирновой не удался. Они были слишком разными и участнице «Холостяка» не хотелось заполучить его любовь всеми возможными и невозможными способами, по сравнению с другими дамами. Звезда проекта полагает: дружбы ни на шоу, ни после между участницами быть не может. Смирнова не общается ни с кем из бывших соперниц и считает, что это к лучшему.