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Минобороны России не будет проводить воздушную часть парада в Москве

Министерство обороны России не будет проводить воздушную часть парада, который происходит в Москве в честь дня Победы в Великой Отечественной войне. Это связано с плохими погодными условиями.
Минобороны России не будет проводить воздушную часть парада в Москве

Из-за плохих метеорологических условий руководство приняло решение отменить воздушную часть парада и направило воздушные силы на место дислокации. Планировалось участие 74 единиц боевой летной техники, начиная от вертолетов и заканчивая новыми стратегическими ракетоносцами Ту-160.

Несмотря на проведенную репетицию 4 мая, повышение мер радиолокационной безопасности 8 мая и разгон облаков в месте проведения парада, руководство Министерства обороны все же приняло решение отказаться от воздушного показа. Это связано с повышенными рисками, которые вызваны погодой. Однако официальных комментариев по данному поводу пока не поступило.



 
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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:55

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