Минобороны России не будет проводить воздушную часть парада в Москве





Из-за плохих метеорологических условий руководство приняло решение отменить воздушную часть парада и направило воздушные силы на место дислокации. Планировалось участие 74 единиц боевой летной техники, начиная от вертолетов и заканчивая новыми стратегическими ракетоносцами Ту-160.Несмотря на проведенную репетицию 4 мая, повышение мер радиолокационной безопасности 8 мая и разгон облаков в месте проведения парада, руководство Министерства обороны все же приняло решение отказаться от воздушного показа. Это связано с повышенными рисками, которые вызваны погодой. Однако официальных комментариев по данному поводу пока не поступило.