Эксперты назвали лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности
Эксперты китайского бенчмарка AnTuTu провели масштабное тестирование и назвали лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности. Устройства были разделены на 4 ценовые категории и оценивались отдельно.
К первой из них относятся смартфоны ценой до 1 тысячи юаней (до 153 долларов), ко второй – от 1 до 2 тысяч юаней (153-305 долларов), к третьей – от 2 до 3 тысяч юаней (305-459 долларов) и выше 3 тысяч юаней (выше 460 долларов). Самыми лучшими телефонами по соотношению цены и производительности в наиболее бюджетной категории оказались Redmi Note 7 3GB+32GB, получивший 142,8 балла, Redmi 7 3GB+32GB – 129,7 балла и Lenovo K5 Note 6GB+64GB – 129,5 балла.
Лидером в пределах от 1 до 2 тысяч юаней стал Meizu X8 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Его результат – 136,2 балла. В первую тройку этой ценовой категории также попали Meizu Note 9 и Xiaomi Mi 8 SE. Бенчмарк AnTuTu присудил им 135 и 129 баллов соответственно.
Самым лучшим смартфоном в третьей ценовой категории оказался ZTE Axon с 9 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, он получил 139,3 балла. Второе и третье место досталось Meizu 16th с 6/64 ГБ и Xiaomi Mi 8 с 6/128 ГБ, их результаты – 136,9 и 134,9 баллов соответственно.
В самой дорогой ценовой категории лидером стал Black Shark 2 6GB+128GB, устройство получило 117,2 балла. Второе и третье место заняли смартфоны Meizu 16s и Vivo iQOO, получившие от бенчамрка AnTuTu 115,8 и 107,4 балла соответственно.
К первой из них относятся смартфоны ценой до 1 тысячи юаней (до 153 долларов), ко второй – от 1 до 2 тысяч юаней (153-305 долларов), к третьей – от 2 до 3 тысяч юаней (305-459 долларов) и выше 3 тысяч юаней (выше 460 долларов). Самыми лучшими телефонами по соотношению цены и производительности в наиболее бюджетной категории оказались Redmi Note 7 3GB+32GB, получивший 142,8 балла, Redmi 7 3GB+32GB – 129,7 балла и Lenovo K5 Note 6GB+64GB – 129,5 балла.
Лидером в пределах от 1 до 2 тысяч юаней стал Meizu X8 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Его результат – 136,2 балла. В первую тройку этой ценовой категории также попали Meizu Note 9 и Xiaomi Mi 8 SE. Бенчмарк AnTuTu присудил им 135 и 129 баллов соответственно.
Самым лучшим смартфоном в третьей ценовой категории оказался ZTE Axon с 9 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, он получил 139,3 балла. Второе и третье место досталось Meizu 16th с 6/64 ГБ и Xiaomi Mi 8 с 6/128 ГБ, их результаты – 136,9 и 134,9 баллов соответственно.
В самой дорогой ценовой категории лидером стал Black Shark 2 6GB+128GB, устройство получило 117,2 балла. Второе и третье место заняли смартфоны Meizu 16s и Vivo iQOO, получившие от бенчамрка AnTuTu 115,8 и 107,4 балла соответственно.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:06