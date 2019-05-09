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Певица МакSим впервые после ДТП опубликовала пост в Instagram, поздравив поклонников с Днем Победы

Певица МакSим разместила на своей странице в сети Instagram первую публикацию после пережитого ДТП. Артистка поздравила поклонников со своим любимым праздником — Днем Победы.
Певица МакSим впервые после ДТП опубликовала пост в Instagram, поздравив поклонников с Днем Победы

Артистка Марина Максимова, более известная как МакSим, поздравила своих подписчиков в сети Instagram с Днем Победы. До этого в аккаунте звезды имеется запись, датируемая 4 апреля, которую артистка разместила еще до аварии. Как известно, в конце апреля МакSим стала участницей серьезного ДТП, в результате которого была госпитализирована. Лишь изредка после инцидента звезда делилась новостями о состоянии здоровья в режиме Stories.

МакSим поблагодарила дедов и прадедов за спокойствие, мирное небо над головой и свободу. Артистка призналась, что День Победы является ее любимым праздником. Поклонники в ответ поздравили кумира и пожелали скорейшего выздоровления.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:47

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