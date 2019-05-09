НПО имени Лавочкина приступило к созданию межпланетной станции «Луна-28»





Целевым назначением новой станции «Луна-28» будет доставка лунного грунта на землю с целью проведения экспериментов. Предполагается, что этот источник можно использовать для печати деталей на 3D-принтере. В дальнейшем эти части можно будет использовать для ремонта космических аппаратов непосредственно в космосе.Однако «Роскосмос» никаких официальных заявлений по этому поводу не делает. Известно только, что проект разрабатывается в рамках космической программы за 2016-2025 года. Сейчас происходит стадия аванпроекта, за которой последует создание эскиза лунного модуля.