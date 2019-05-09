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Екатерина Стриженова рассказала об обидах на 18-летнюю дочь Александру

Актриса Екатерина Стриженова рассказала об обидах на свою младшую дочь Александру Стриженову. Артистка опубликовала соответствующую информацию на своей странице в сети Instagram.
Екатерина Стриженова рассказала об обидах на 18-летнюю дочь Александру

Александра Стриженова отпраздновала 18-летие в декабре 2018 года, и с тех пор, согласно заявлению звездной матери, ведет самостоятельную жизнь. На своей странице в сети Instagram Екатерина Стриженова отметила, что все чаще слышит от младшей дочери, что у нее свои планы и дела. Актрисе тяжело смириться с изменениями, и она до сих пор пытается перестроить свое сознание, приняв взросление дочери. Также Стриженова понимает, что в таком случае обида на дочь неуместна, и пытается исправить это. Известно, что старшая дочь телеведущей Анастасия Стриженова уже подарила звездной матери внука.

На опубликованном в сети Instagram снимке звездное семейство позирует на фоне бассейна во время отдыха.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:23

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