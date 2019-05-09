Любовь Толкалина в честь Дня Победы опубликовала трогательное стихотворение

Такую публикацию Любовь Толкалина разместила на странице в Instagram. Актриса опубликовала большое и трогательное стихотворение автора Константина Симонова, посвященного России. Произведение начинается с таких строк: «Касаясь трех великих океанов, / Она лежит, раскинув города…». Вместе со стихом артистка разместила 4 фотографии со своими родственниками, участвовавшими в Великой Отечественной войне. Звезда не написала кто конкретно запечатлен на снимках, но можно предположить, что это 4 разных человека.Подписчики Любови Толкалиной присоединились к поздравлениям и отметили, что День Победы – это главный праздник для любого жителя России. Поклонники актрисы заметили: в этом году многие звезды отечественного шоу-бизнеса активно публикуют обновления, посвященные 9 мая. Некоторые поклонники даже предложили артистке принять участие в шествии «Бессмертного полка», ведь у нее сохранились достаточно качественные снимки родственников, воевавших в ВОВ. Многие из подписчиков поздравили ветеранов и отметили, что это в первую очередь их праздник.