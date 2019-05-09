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Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского объяснила, почему живет с мужчиной старше ее

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского объяснила, почему живет с мужчиной старше ее. Ответить на критику в свой адрес Мария Кончаловская решила на собственной странице в сети Instagram.
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского объяснила, почему живет с мужчиной старше ее

Не так давно 17-летняя Мария Кончаловская подтвердила, что живет отдельно от матери с неким Никитой Кузьминым, который на восемь лет старше ее. Наследница звездных родителей призвала публику перестать ее критиковать за сделанный выбор, который принимался всей семьей. Кончаловская призналась, что решение об уезде из родительского дома принималось вместе с родительницей. Она отметила, что со своим избранником она растет и развивается, а также им весело вместе. В заключение дочь звезд посоветовала поклонникам дать близким свободу в любви.

Известно, что Никита Кузьмин в свои 25 лет является начинающим бизнесменом, а подписчики заподозрили, что Мария Кончаловская похудела именно из-за него. В социальных сетях пара публикует совместные кадры с начала 2019 года.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:13

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