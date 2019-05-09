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Дочерняя компания Intel создаст карты повышенной информативности, на которых будут видны даже дорожные люки

Компания Mobileye, принадлежащая Intel, в содействии с национальным картографическим агентством Великобритании создадут новые, более точные карты. Данный проект также поможет ориентироваться в пространстве автомобилям, которые используют автопилот.
Дочерняя компания Intel создаст карты повышенной информативности, на которых будут видны даже дорожные люки

На новых картах будет присутствовать информация обо всех особенностях дороги с учетом знаков, канализационных люков и прочих особенностей покрытия. Новую технологию планируют использовать только в Великобритании. Однако после удачного прохождения всех проверок и испытаний, сервис будет распространен и в прочих странах.

Для создания карт нового пополнения будут использоваться специальные автомобили, которые оборудуют камерами повышенной точности. Также при съёмке применят новую технологию предотвращения столкновений, которая поможет в сборе и анализе поступившей информации. Дата релиза новых карт пока не известна. Также нет информации о возможной стоимости новой услуги. Однако специалисты утверждают, что уже в ближайшее время ноу-хау будет использоваться в Британии, а затем и в других странах.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:54

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