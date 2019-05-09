Александра Бортич в резкой форме ответила обидчикам Риты Дакоты

В начале весны Рита Дакота проинформировала поклонников о том, что стала лицом российского филиала итальянской компании по производству нижнего белья. Накануне певица отправилась в Верону, где состоялся показ коллекции бренда, рассчитанной на сезон весна/лето 2019. Артистка опубликовала кадры с презентации, на которых предстала в коротком топе и джинсах с завышенной талией. Свой образ Дакота дополнила курткой-косухой, но публика резко раскритиковала фигуру артистки и выбранную одежду.Встать на защиту звездной подруги решила Александра Бортич, которая жестко ответила хейтерам, отметив, что их выпады неуместны. Артистка высказалась с употреблением нецензурных слов, донеся до поклонников, что, по ее мнению, на Дакоте отличная куртка, джинсы, а также она имеет замечательную укладку и фигуру.