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Александра Бортич в резкой форме ответила обидчикам Риты Дакоты

Российская актриса Александра Бортич в резкой форме ответила обидчикам своей подруги Риты Дакоты. Подписчики артистки в сети Instagram раскритиковали ее образ на публичном мероприятии в Вероне.
Александра Бортич в резкой форме ответила обидчикам Риты Дакоты

В начале весны Рита Дакота проинформировала поклонников о том, что стала лицом российского филиала итальянской компании по производству нижнего белья. Накануне певица отправилась в Верону, где состоялся показ коллекции бренда, рассчитанной на сезон весна/лето 2019. Артистка опубликовала кадры с презентации, на которых предстала в коротком топе и джинсах с завышенной талией. Свой образ Дакота дополнила курткой-косухой, но публика резко раскритиковала фигуру артистки и выбранную одежду.

Встать на защиту звездной подруги решила Александра Бортич, которая жестко ответила хейтерам, отметив, что их выпады неуместны. Артистка высказалась с употреблением нецензурных слов, донеся до поклонников, что, по ее мнению, на Дакоте отличная куртка, джинсы, а также она имеет замечательную укладку и фигуру.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:08

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