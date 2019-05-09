АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова не хочет быть популярной

Екатерина Старшова недавно дала интервью для YouTube-программы «Нежный редактор», где призналась, что не желает быть популярной. Звезда «Папиных дочек» хочет, чтобы навязчивые поклонники перестали ее узнавать.
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова не хочет быть популярной

По словам 17-летней Екатерины Старшовой, обрушившаяся на нее популярность - это совсем не то, что ей нужно. Внимание фанатов быстро надоедает, и это превращается в привычку. Артистка не скрывает: ее «напрягают» пристальные, изучающие взгляды окружающих.

Исполнительница роли Пуговки в известном комедийном сериале «Папины дочки» неоднократно попадает в неловкие ситуации. Это связано с бестактным и наглым поведением поклонников, которые, увидев звезду, бегут с ней фотографироваться, даже не получив согласия Старшовой. Юной актрисе очень неудобно в такие моменты, особенно, когда она находится в компании друзей.
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова не хочет быть популярной

Екатерина Старшова долгое время не принимает участия в телевизионных проектах, но это никак не отражается на интересе окружающих к ней. Актриса полагает, что это связано с фейковыми страницами, ворующими снимки с настоящего аккаунта «Пуговки», авторы которых делают свои подписи к ним.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кот обрел популярность в Сети после
Сильвестр Сталлоне готовится
Во Владивостоке стартовал посвященный
Дочь Любови Толкалиной и Егора
Вячеслав Володин поздравил россиян с
Александра Бортич в резкой форме
Forbes составили рейтинг самых богатых
Звезда «Папиных дочек» Екатерина
Дочерняя компания Intel создаст карты
Анна Семенович рассказала о подвиге
По мотивам «Джона Уика» делают
Дружба Ильи Яббарова и Иосифа Оганесяна
Диетолог назвала полезные и вредные для
Дмитрий Губерниев вспомнил последний
Правительство России разработало план
Ава ДюВерней и Джессика Честейн
Медики впервые в истории вылечили
Изменившаяся до неузнаваемости Таисия
Умные AR-очки Epson Moverio BT-30C
Семен Слепаков в стихотворении
В Подмосковье один человек погиб и трое
В аэропорту Нью-Йорка Мадонну заставили
Ученые: Беспокойство мешает людям
Николай Носков впервые выступит с
Эксперты назвали количество владельцев
Анастасия Волочкова снова показывает
Google Maps и Google Search получат
Мишель Пфайффер поздравила Джорджа
Ученые заявили о способности авокадо
Дима Билан не женился на Елене Кулецкой
Просмотреть все новости