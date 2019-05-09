Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова не хочет быть популярной





По словам 17-летней Екатерины Старшовой, обрушившаяся на нее популярность - это совсем не то, что ей нужно. Внимание фанатов быстро надоедает, и это превращается в привычку. Артистка не скрывает: ее «напрягают» пристальные, изучающие взгляды окружающих.Исполнительница роли Пуговки в известном комедийном сериале «Папины дочки» неоднократно попадает в неловкие ситуации. Это связано с бестактным и наглым поведением поклонников, которые, увидев звезду, бегут с ней фотографироваться, даже не получив согласия Старшовой. Юной актрисе очень неудобно в такие моменты, особенно, когда она находится в компании друзей.Екатерина Старшова долгое время не принимает участия в телевизионных проектах, но это никак не отражается на интересе окружающих к ней. Актриса полагает, что это связано с фейковыми страницами, ворующими снимки с настоящего аккаунта «Пуговки», авторы которых делают свои подписи к ним.