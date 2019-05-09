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По мотивам «Джона Уика» делают пошаговую стратегию John Wick Hex

По мотивам знаменитого боевика «Джон Уик» делают пошаговую стратегию. Игра получила название John Wick Hex и уже был опубликовал ее первый трейлер, разработкой занимается геймдизайнер Майкл Бителл и его студия Bithell Games.
По мотивам «Джона Уика» делают пошаговую стратегию John Wick Hex

Создатели пошаговой стратегии про Джона Уика так описали свой проект: «Гибрид шахмат с боевой хореографией». Игрокам не стоит ждать от John Wick Hex быстрого и впечатляющего экшена, но разработчики из студии Bithell Games обещают запоминающийся геймплей и фирменный стиль серии фильмов про наемного убийцу. Главным героем ожидаемо является сам Джон Уик, имеющий внешность актера Киану Ривза, это говорит о том, что права на разработку проекта были куплены согласно всем требованиям.

Игрокам в John Wick Hex предстоит пройти сюжетную компанию, состоящую из разных локаций. После прохождения каждой из них главный герой будет получать новое оружие, костюмы и другие награды. Каждый игрок сможет создать свой уникальный стиль боя. В этом ему поможет большой выбор оружия и снаряжения, оно будет непосредственно влиять на поведение Джона Уика и его врагов.

Сначала пошаговая стратегия John Wick Hex выйдет на PC, а затем она должна появиться на консолях, но не сообщается, на каких именно. Пользователи персональных компьютеров смогут приобрести проект только в магазине Epic Games Store. Дата выхода игры пока не известна.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:43

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