По мотивам «Джона Уика» делают пошаговую стратегию John Wick Hex





Создатели пошаговой стратегии про Джона Уика так описали свой проект: «Гибрид шахмат с боевой хореографией». Игрокам не стоит ждать от John Wick Hex быстрого и впечатляющего экшена, но разработчики из студии Bithell Games обещают запоминающийся геймплей и фирменный стиль серии фильмов про наемного убийцу. Главным героем ожидаемо является сам Джон Уик, имеющий внешность актера Киану Ривза, это говорит о том, что права на разработку проекта были куплены согласно всем требованиям.Игрокам в John Wick Hex предстоит пройти сюжетную компанию, состоящую из разных локаций. После прохождения каждой из них главный герой будет получать новое оружие, костюмы и другие награды. Каждый игрок сможет создать свой уникальный стиль боя. В этом ему поможет большой выбор оружия и снаряжения, оно будет непосредственно влиять на поведение Джона Уика и его врагов.Сначала пошаговая стратегия John Wick Hex выйдет на PC, а затем она должна появиться на консолях, но не сообщается, на каких именно. Пользователи персональных компьютеров смогут приобрести проект только в магазине Epic Games Store. Дата выхода игры пока не известна.