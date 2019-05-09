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Дмитрий Губерниев вспомнил последний разговор с покойным Евгением Крылатовым

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в сети Instagram высказался по поводу смерти композитора Евгения Крылатова. Артист вспомнил о последнем разговоре с легендарным, по его мнению, артистом.
Дмитрий Губерниев вспомнил последний разговор с покойным Евгением Крылатовым

На своей странице в сети Instagram Дмитрий Губерниев опубликовал архивное фото с композитором Евгением Крылатовым. Артист уверен, что это был невероятный человек, о котором в последние годы все забыли. Губерниев согласился с Андреем Малаховым, который считает, что к концу жизни композитора многие не вспоминали о нем и его бессмертных хитах. В частности, Евгений Крылатов является автором песен “Крылатые качели” и “Прекрасное далеко”.

Последний разговор Дмитрия Губерниева и Евгения Крылатова состоялся во время чемпионата мира по лыжам в Австрии. Тогда во время телефонного звонка композитор переживал, что его почти не поздравили с экранов телевизоров. Чтобы исправить это, телекомментатор поздравил Крылатова с 85-летним юбилеем во время собственного репортажа.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:29

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