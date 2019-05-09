Дмитрий Губерниев вспомнил последний разговор с покойным Евгением Крылатовым

На своей странице в сети Instagram Дмитрий Губерниев опубликовал архивное фото с композитором Евгением Крылатовым. Артист уверен, что это был невероятный человек, о котором в последние годы все забыли. Губерниев согласился с Андреем Малаховым, который считает, что к концу жизни композитора многие не вспоминали о нем и его бессмертных хитах. В частности, Евгений Крылатов является автором песен “Крылатые качели” и “Прекрасное далеко”.Последний разговор Дмитрия Губерниева и Евгения Крылатова состоялся во время чемпионата мира по лыжам в Австрии. Тогда во время телефонного звонка композитор переживал, что его почти не поздравили с экранов телевизоров. Чтобы исправить это, телекомментатор поздравил Крылатова с 85-летним юбилеем во время собственного репортажа.