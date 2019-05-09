Forbes составили рейтинг самых богатых городов в мире





Первое место определенно досталось Нью-Йорку. Этот город — самый крупный в США и является лидером по количеству миллиардеров, которое составляет 84 человека. Общее состояние этих людей превышает 469 миллиардов долларов. В крупнейшем мегаполисе расположены две самые большие в мире фондовые биржи. Богатейшим застройщиком является действующий президент страны Дональд Трамп, хотя он временно и отошел от бизнеса. Самым богатым человеком в городе стал Майкл Блумберг – бывший мэр, заработавший примерно 55 миллиардов долларов.На втором месте расположился Гонконг. Этот город имеет не только выгодное географическое положение, что исторически привело к экономическому росту, но и лояльную систему налогообложения. В мегаполисе КНР отсутствует НДС, налог с оборота и еще ряд обязательств, что очень привлекает бизнесменов. На развитие рыночных отношений позитивно влияет отсутствие воздействия государства и принципы свободной торговли. Однако все эти положительные моменты приводят к увеличению цен на жилье, топливо и питание. Основным источником дохода более чем тридцати миллиардеров, является недвижимость. Квадратный фут в Гонконге обойдется минимум в 4,9 тысячи долларов.Третье место заняла Москва, являющаяся самым густонаселенным пунктом Российской Федерации. В столице функционирует больше половины всех банков и финучреждений страны. Кроме этого, Москва является промышленным и культурным центром государства. Все эти факторы приводят к повышению цен на жилье. Один квадратный метр в столице стоит в среднем 200 тысяч рублей. В Москве проживает примерно 70 миллиардеров, а это 80 процентов из общего количества по стране. Основным источником прибыли у богатых людей является нефть. Ряд российских миллиардеров попали под санкции со стороны США из-за политических разногласий.Четвертое место досталось столице КНР – Пекину. Сейчас, по официальным данным, в столице проживает примерно 22 миллиона человек, среди которых 61 миллиардер. В 2022 году Пекин станет первым городом в истории, который примет и зимнюю, и летнюю олимпиаду. Основным источником дохода в мегаполисе являются недвижимость и технологии. Также в столице Китая проживают два самых молодых миллиардера: 33-летний соучредитель майнинговой компании Bitmain Джихан Ву и 35-летний основатель компании ByteDance Чжан Имин. Самым богатым человеком в Пекине является бывший военный Ван Цзяньлиню, который заработал свое состояние на строительстве недвижимости и многочисленных торговых центров.Закрывает пятерку лидеров столица Великобритании – Лондон, известный самым большим количеством пятизвездочных отелей в мире. Столица Британии попала в этот список благодаря своей привлекательности, поскольку многие миллиардеры предпочитают направиться именно сюда для проживания. Например, сейчас самым богатым человеком в городе является российский бизнесмен, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. До него этот статус также принадлежал выходцу из СССР Леонарду Блаватнику.