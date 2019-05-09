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Ава ДюВерней и Джессика Честейн раскритиковали сериал «Игра престолов»

Кинодеятели Джессика Честейн и Ава ДюВерней подвергли критике сериал «Игра престолов». Они посчитали, что с женскими героинями в сюжете поступили несправедливо.
Ава ДюВерней и Джессика Честейн раскритиковали сериал «Игра престолов»

Актриса Честейн заявила, что авторы сценария внесли в сериал много насилия и пыточных сцен с участием Сансы Старк. По ее мнению, данный персонаж мог добиться успехов в связи со своими личностными качествами. Сыгравшая Старк Софи Тернер не согласна с таким мнением, утверждая, что тему сексуального насилия нужно поднимать в обществе и не бойкотировать полюбившуюся многим киносагу.

Ава ДюВерней уверяет, что смерть чернокожей героини в «Игре престолов» нельзя назвать хорошим моментом в сериале. Она погибает в четвертом эпизоде последнего сезона кинопродукта. Режиссер возмутилась тем, что в экранизации «Песни Льда и Пламени» играет только одна женщина африканского происхождения.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:18

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