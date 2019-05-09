Правительство России разработало план борьбы со смертностью трудоспособного населения
Правительство Российской Федерации планирует предпринимать действия по уменьшению показателя смертности населения трудоспособного возраста. Согласно плану по достижению этой цели планируется проведение профилактических мероприятий, которые направленны на предотвращение развития болезней кровеносной системы и онкологических заболеваний.
Исследования причин ранней смертности населения показали, что наиболее частыми среди них являются заболевания сердечно-сосудистой системы и злокачественные новообразования. Потому правительство РФ разработало план по снижению этого показателя, куда включены различные профилактические мероприятия. Также решено было сделать акцент на раннюю диагностику заболеваний.
В комплексе с профилактикой неинфекционных заболеваний такая диагностика является залогом укрепления общего здоровья населения и, как следствие, повышения возраста смертности. Специалисты отмечают, что государственные программы будут внедряться согласно плану, а население должно уделять внимание своему здоровью и проходить профилактические осмотры.
Исследования причин ранней смертности населения показали, что наиболее частыми среди них являются заболевания сердечно-сосудистой системы и злокачественные новообразования. Потому правительство РФ разработало план по снижению этого показателя, куда включены различные профилактические мероприятия. Также решено было сделать акцент на раннюю диагностику заболеваний.
В комплексе с профилактикой неинфекционных заболеваний такая диагностика является залогом укрепления общего здоровья населения и, как следствие, повышения возраста смертности. Специалисты отмечают, что государственные программы будут внедряться согласно плану, а население должно уделять внимание своему здоровью и проходить профилактические осмотры.
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:24