Правительство России разработало план борьбы со смертностью трудоспособного населения





Исследования причин ранней смертности населения показали, что наиболее частыми среди них являются заболевания сердечно-сосудистой системы и злокачественные новообразования. Потому правительство РФ разработало план по снижению этого показателя, куда включены различные профилактические мероприятия. Также решено было сделать акцент на раннюю диагностику заболеваний.В комплексе с профилактикой неинфекционных заболеваний такая диагностика является залогом укрепления общего здоровья населения и, как следствие, повышения возраста смертности. Специалисты отмечают, что государственные программы будут внедряться согласно плану, а население должно уделять внимание своему здоровью и проходить профилактические осмотры.