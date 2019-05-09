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Изменившаяся до неузнаваемости Таисия Повалий предстала в чувственном образе на новом фото

Знаменитая украинская певица Таисия Повалий приняла участие в фотосессии, где предстала в чувственном образе. Снимки украсят обложку нового альбома изменившейся до неузнаваемости звезды.

Изменившаяся до неузнаваемости Таисия Повалий предстала в чувственном образе на новом фото

Артистка активно готовится к выходу своей новой пластинки, песни которой будут записаны на украинском языке. Недавно Повалий решилась на смелый шаг и сменила имидж. На опубликованных кадрах в Instagram певица запечатлена в белом наряде с открытыми плечами, красивыми локонами и неброским макияжем.

Почитатели творчества Таисии Повалий не могли пройти мимо такой смелой фотосессии кумира. Они обратили внимание, как изменилась артистка, заметив, что такой образ ей очень идет: «Шикарная, прекрасная дива», «Как всегда неотразимы», «Фотосет обещает быть бомбой. То ли нежность, то ли романтика, то ли огонь».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:09

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