Изменившаяся до неузнаваемости Таисия Повалий предстала в чувственном образе на новом фото

Артистка активно готовится к выходу своей новой пластинки, песни которой будут записаны на украинском языке. Недавно Повалий решилась на смелый шаг и сменила имидж. На опубликованных кадрах в Instagram певица запечатлена в белом наряде с открытыми плечами, красивыми локонами и неброским макияжем.Почитатели творчества Таисии Повалий не могли пройти мимо такой смелой фотосессии кумира. Они обратили внимание, как изменилась артистка, заметив, что такой образ ей очень идет: «Шикарная, прекрасная дива», «Как всегда неотразимы», «Фотосет обещает быть бомбой. То ли нежность, то ли романтика, то ли огонь».