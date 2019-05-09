В аэропорту Нью-Йорка Мадонну заставили снять паранджу
Королеву поп-музыки Мадонну заметили в аэропорту Нью-Йорка, где она проходила таможенный контроль. Певице пришлось снять паранджу, с помощью которой она хотела скрыть свою личность.
Многие знаменитости на публике стараются избегать публичных мест или скрыть свою личность, чтобы уберечься от толпы поклонников. Мадонна не стала исключением и появилась в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в закрытой одежде, которую обычно носят мусульманские женщины. На ней был черный платок, полностью покрывающий голову, солнцезащитные очки и куртка New York Yankees. Однако при прохождении таможенного контроля ей все-таки пришлось снять всю эту «защитную экипировку». Певица осталась в штанах и футболке.
Некоторые поклонники решили, что паранджа – это новые эксперименты с религиозной принадлежностью звезды, ведь ранее она увлекалась буддизмом и кабалой. Но в основном все склоняются к мнению, что это лишь попытка остаться незамеченной в публичном месте.
Многие знаменитости на публике стараются избегать публичных мест или скрыть свою личность, чтобы уберечься от толпы поклонников. Мадонна не стала исключением и появилась в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в закрытой одежде, которую обычно носят мусульманские женщины. На ней был черный платок, полностью покрывающий голову, солнцезащитные очки и куртка New York Yankees. Однако при прохождении таможенного контроля ей все-таки пришлось снять всю эту «защитную экипировку». Певица осталась в штанах и футболке.
Некоторые поклонники решили, что паранджа – это новые эксперименты с религиозной принадлежностью звезды, ведь ранее она увлекалась буддизмом и кабалой. Но в основном все склоняются к мнению, что это лишь попытка остаться незамеченной в публичном месте.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:40