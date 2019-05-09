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Умные AR-очки Epson Moverio BT-30C подключаются к смартфону

Компания Epson представила свои новые умные AR-очки Moverio BT-30C по цене 500 долларов. Новинку можно подключать к Android-смартфону и ПК на базе Windows через USB-C, выход гаджета запланировал на лето 2019 года.
Умные AR-очки Epson Moverio BT-30C подключаются к смартфону

Бренд Epson официально представил свои новый AR-очки Moverio BT-30C и отметил, что их инженерам и дизайнерам удалось сделать небольшой прорыв в этом умном устройстве. Гаджет работает с дополненной реальностью и позволяет «накладывать» необходимый контент на окружающий мир. Новинка оснащена двумя OLED-дисплеями и двойным 9-осевым датчиком движения. Производитель также обещает наличие возможности подключения к сетям нового поколения 5G.

Представители Epson отмечают, что умные AR-часы Moverio BT-30C потребуют минимальных настроек, поэтому использовать его можно сразу после распаковки как пульт управления. В текущих версиях его экран всегда активен, если к нему подключен новый гаджет, но в будущих версиях это будет исправлено.

У Moverio BT-30C существует несколько необычных применений, способных помочь многим пользователям. Например, умные очки можно использовать как второй экран ПК либо как дисплей подключенного дрона.
Умные AR-очки Epson Moverio BT-30C подключаются к смартфону

Выход новинки планируется на лето 2019 года. Уже сейчас покупатели во многих странах мира могут сделать предзаказ, за устройство придется выложить около 500 долларов или 32500 рублей по текущему курсу валют.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:06

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