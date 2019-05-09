Анастасия Волочкова снова показывает нового возлюбленного по частям

Анастасия Волочкова уже несколько месяцев периодически показывает разные части тела своего нового возлюбленного, личность которого до сих пор держит в секрете. Артистка отмечает, что ее избранник жил и учился в Европе, но поклонники предполагают, что им является выходец из кавказских республик, работающий охранником. Волочкова не спешит отвечать на вопросы фолловеров, однако часто демонстрирует в социальной сети Instagram, как развиваются их отношения. Например, в честь полугода со дня знакомства избранник Волочковой подарил ей одну белую розу, а она заказала на его день рождения большой торт.Накануне Анастасия Волочкова опубликовала кадр, на котором запечатлена в обнимку с возлюбленным, но при этом на снимке четко видна только его рука. В подписи к публикации балерина пожелала всем гармонии в жизни и любви.