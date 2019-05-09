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Анастасия Волочкова снова показывает нового возлюбленного по частям

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в сети Instagram новый снимок с возлюбленным. На фото поклонникам показана рука бойфренда артистки, которого она обещала не демонстрировать публично.
Анастасия Волочкова снова показывает нового возлюбленного по частям

Анастасия Волочкова уже несколько месяцев периодически показывает разные части тела своего нового возлюбленного, личность которого до сих пор держит в секрете. Артистка отмечает, что ее избранник жил и учился в Европе, но поклонники предполагают, что им является выходец из кавказских республик, работающий охранником. Волочкова не спешит отвечать на вопросы фолловеров, однако часто демонстрирует в социальной сети Instagram, как развиваются их отношения. Например, в честь полугода со дня знакомства избранник Волочковой подарил ей одну белую розу, а она заказала на его день рождения большой торт.

Накануне Анастасия Волочкова опубликовала кадр, на котором запечатлена в обнимку с возлюбленным, но при этом на снимке четко видна только его рука. В подписи к публикации балерина пожелала всем гармонии в жизни и любви.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:16

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