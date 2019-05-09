Эксперты назвали количество владельцев автомобиля мечты в России





Как оказалось, только 7% граждан страны нейтрально относятся к машине, называя ее обычным средством передвижения. Около 5% сообщили, что не являются собственниками автомобиля мечты из-за того, что такие модели уже не производят. Пользуются транспортом мечты почти 18% автолюбителей, а 40% отметили, что имеющийся у них ныне автомобиль полностью устраивает, хоть и не является наиболее желанным.У каждого водителя имеется свой автомобиль мечты. Одному нравятся ретрокары, другой любит кроссоверы или внедорожники. Это же касается и технических особенностей полного/переднего привода, бензинового/дизельного мотора, силовой установки и другого.