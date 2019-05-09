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Мишель Пфайффер поздравила Джорджа Клуни с днем рождения и напомнила о старом пари

Актриса Мишель Пфайффер опубликовала «запоздалое» поздравление Джорджа Клуни с днем рождения, 6 мая звезде Голливуда исполнилось 58 лет. Его коллега напомнила ему о загадочном старом пари и отметила, что он ей должен.
Мишель Пфайффер поздравила Джорджа Клуни с днем рождения и напомнила о старом пари

Такое обновление Мишель Пфайффер сделала на своей странице в Instagram. Там она выложила свадебную фотографию Джорджа Клуни и его жены Амаль. Актриса сопроводила ее «запоздалыми» поздравлениями и напомнила звезде, что у них существует старое неразрешенное пари, но не стала уточнять, какое именно. Примечательно, что первой, кто прокомментировала эту запись, была именно Амаль Клуни. Супруга актера отметила, что помнит этот спор из фильма «Один прекрасный день» и посоветует своему мужу сдержать данное слово, иначе «не уйти ему от кнута». Таким образом жена голливудской звезды намекнула на Мишель Пфайффер в образе Женщины-кошки, ведь последняя очень хорошо владела этим оружием.

Некоторые поклонники актрисы сразу поняли, о каком пари идет речь, но не стали сообщать об этом остальным. Они посоветовали людям, не понимающим, что происходит, посмотреть фильм «Один прекрасный день». Многие из них решили пошутить и отметили, что Джордж Клуни должен Мишель Пфайффер уже немалую сумму, если учитывать проценты и тот факт, что картина вышла в далеком 1996 году. Также подписчики актрисы не забыли присоединиться к ее поздравлениям. Они пожелали Джорджу Клуни и его супруге Амаль семейного счастья.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:09

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