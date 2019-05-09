Ученые: Беспокойство мешает людям высыпаться в чужой кровати





Ученые пригласили 2000 респондентов и попросили рассказать их об ощущениях при ночевке у друзей. Двое из каждых пяти опрошенных пытались не оставаться ночевать у знакомых, понимая невозможность полноценно выспаться в чужой постели. Причиной этому является беспокойство, когда гость подсознательно не хотел вторгаться в личное пространство хозяев дома. К примеру, ему неловко было ночью ходить в туалет или попросить дать ему воды. Сюда же входят не те простыни, матрас, малое число подушек и другое.Больше половины респондентов не говорили всего этого друзьям, дабы не расстраивать их наличием неудобств. Нахождение в гостях - это тот фактор, ассоциирующийся у многих с нарушением этикета.