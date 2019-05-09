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Ученые: Беспокойство мешает людям высыпаться в чужой кровати

Разного рода беспокойства мешают людям нормально высыпаться в чужой кровати. Исследование на эту тему провели специалисты из Великобритании.
Ученые: Беспокойство мешает людям высыпаться в чужой кровати

Ученые пригласили 2000 респондентов и попросили рассказать их об ощущениях при ночевке у друзей. Двое из каждых пяти опрошенных пытались не оставаться ночевать у знакомых, понимая невозможность полноценно выспаться в чужой постели. Причиной этому является беспокойство, когда гость подсознательно не хотел вторгаться в личное пространство хозяев дома. К примеру, ему неловко было ночью ходить в туалет или попросить дать ему воды. Сюда же входят не те простыни, матрас, малое число подушек и другое.

Больше половины респондентов не говорили всего этого друзьям, дабы не расстраивать их наличием неудобств. Нахождение в гостях - это тот фактор, ассоциирующийся у многих с нарушением этикета.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:34

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