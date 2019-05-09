Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий





Новое исследование, результаты которого были опубликованы Центром исследований в области питания при Иллинойском технологическом институте, доказало, что приемы пищи, включающие свежий авокадо в качестве замены рафинированных углеводов, могут значительно подавить чувство голода и повысить удовлетворенность приемом пищи у взрослых с избыточным весом и ожирением. Поскольку показатели ожирения в Соединенных Штатах продолжают расти, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что простые изменения в рационе питания могут оказывать влияние на борьбу с голодом и содействовать метаболическому контролю. В новом исследовании ученые оценили основные физиологические эффекты влияния авокадо на чувство голода, сытости и того, как удовлетворенные добровольцы чувствовали себя в течение шестичасового периода. Исследователи наблюдали за 31 человеком с избыточной массой тела и ожирением в рандомизированном перекрестном клиническом исследовании с тремя группами пациентов. Было также показано, что эти изменения в рационе ограничивают уровень инсулина и глюкозы в крови, еще больше снижая риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые уверены, что понимание взаимосвязи между химическим составом пищи и ее физиологическими эффектами в разных видах может открыть возможности для контроля над аппетитом и снижением уровня веса. Исследование показало, что прием пищи с авокадо привел к значительному уменьшению голода и увеличению ощущения удовлетворенности участников.