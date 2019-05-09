Ученые разработали аппаратное обеспечение для создания напоминающих человеческий мозг компьютеров
Ученым удалось получить аппаратное обеспечение, упрощающее создание компьютеров, напоминающих человеческий мозг. Разработанный чип содержит сеть искусственных нейронов, которая работает со светом и может использовать информацию в качестве основы для вычислений.
Современные гаджеты наделены многими возможностями, но сталкиваются с одной проблемой: компьютер традиционно имеет отдельные модули памяти и процессора. Человеческий мозг обрабатывает и хранит информацию в одном месте, что решили искусственно повторить представители международной группы исследователей из университетов Мюнстера, Оксфорда и Эксетера. Ученым удалось изготовить чип, содержащий сеть искусственных нейронов, которая работает со светом и может имитировать поведение нейронов и их синапсов. Исследователи смогли продемонстрировать, что такая оптическая сеть способна “изучать” информацию и использовать ее в качестве основы для вычисления и распознавания паттернов. Поскольку система работает исключительно со светом, а не с традиционными электронами, она может обрабатывать данные с рекордной скоростью.
В своем исследовании ученым впервые удалось объединить многие наноструктурированные материалы с фазовым переходом в одну нейросинаптическую сеть. Чип содержит четыре искусственных нейрона и в общей сложности 60 синапсов. Этот подход может быть использован позже во многих различных областях для оценки моделей в больших объемах данных, например, в медицинской диагностике. С помощью такого оборудования раковые клетки могут быть идентифицированы автоматически. Для работы ученым необходимо увеличить количество искусственных нейронов и синапсов и добавить глубину нейронных сетей.
Современные гаджеты наделены многими возможностями, но сталкиваются с одной проблемой: компьютер традиционно имеет отдельные модули памяти и процессора. Человеческий мозг обрабатывает и хранит информацию в одном месте, что решили искусственно повторить представители международной группы исследователей из университетов Мюнстера, Оксфорда и Эксетера. Ученым удалось изготовить чип, содержащий сеть искусственных нейронов, которая работает со светом и может имитировать поведение нейронов и их синапсов. Исследователи смогли продемонстрировать, что такая оптическая сеть способна “изучать” информацию и использовать ее в качестве основы для вычисления и распознавания паттернов. Поскольку система работает исключительно со светом, а не с традиционными электронами, она может обрабатывать данные с рекордной скоростью.
В своем исследовании ученым впервые удалось объединить многие наноструктурированные материалы с фазовым переходом в одну нейросинаптическую сеть. Чип содержит четыре искусственных нейрона и в общей сложности 60 синапсов. Этот подход может быть использован позже во многих различных областях для оценки моделей в больших объемах данных, например, в медицинской диагностике. С помощью такого оборудования раковые клетки могут быть идентифицированы автоматически. Для работы ученым необходимо увеличить количество искусственных нейронов и синапсов и добавить глубину нейронных сетей.
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:34