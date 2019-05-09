Ученые разработали аппаратное обеспечение для создания напоминающих человеческий мозг компьютеров





Современные гаджеты наделены многими возможностями, но сталкиваются с одной проблемой: компьютер традиционно имеет отдельные модули памяти и процессора. Человеческий мозг обрабатывает и хранит информацию в одном месте, что решили искусственно повторить представители международной группы исследователей из университетов Мюнстера, Оксфорда и Эксетера. Ученым удалось изготовить чип, содержащий сеть искусственных нейронов, которая работает со светом и может имитировать поведение нейронов и их синапсов. Исследователи смогли продемонстрировать, что такая оптическая сеть способна “изучать” информацию и использовать ее в качестве основы для вычисления и распознавания паттернов. Поскольку система работает исключительно со светом, а не с традиционными электронами, она может обрабатывать данные с рекордной скоростью.В своем исследовании ученым впервые удалось объединить многие наноструктурированные материалы с фазовым переходом в одну нейросинаптическую сеть. Чип содержит четыре искусственных нейрона и в общей сложности 60 синапсов. Этот подход может быть использован позже во многих различных областях для оценки моделей в больших объемах данных, например, в медицинской диагностике. С помощью такого оборудования раковые клетки могут быть идентифицированы автоматически. Для работы ученым необходимо увеличить количество искусственных нейронов и синапсов и добавить глубину нейронных сетей.