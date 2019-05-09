Помощница Петросяна Татьяна Брухунова восхитила поклонников модным образом

Сейчас помощница Евгения Петросяна находится на отдыхе в Сочи, именно этот курорт она выбрала для майских каникул. Знаменитость регулярно делится со своими подписчиками свежими снимками и в этот раз разместила фотографию в черной широкополой шляпе с высокой тульей, футболке в тон и солнцезащитных очках. Публикацию знаменитость сопроводила комментарием: «Hat is a favorite accessory! («Шляпа – любимый аксессуар»)».Подобный модный образ Татьяны Брухуновой вызвал настоящий ажиотаж среди ее поклонников. Подписчики отмечают, что помощница Евгения Петросяна выглядит потрясающе, и данная шляпа ей определенно к лицу. Они выделили ее самобытное чувство стиля, которое сложно спутать с другими звездами отечественного шоу-бизнеса.Средb поклонников нашлись и те, кто акцентирует внимание на внешности самой Татьяны Брухуновой. Такие поклонники уверены, что ассистент юмориста сама по себе очень привлекательная, поэтому модные образы лишь дополняют и подчеркивают ее естественную красоту. Они пожелали ей удачного завершения отдыха.